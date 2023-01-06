台中大里區民宅發生一家5死火災，台中市長盧秀燕接獲報後，立即趕赴現場關心救災情形，並至大里仁愛醫院關心。 （台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里區民宅發生一家5死火災，台中市長盧秀燕接獲報後，立即趕赴現場關心救災情形，並至大里仁愛醫院關心。 （台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里區民宅發生一家5死火災，台中市長盧秀燕接獲報後，立即趕赴現場關心救災情形，並至大里仁愛醫院關心。 （台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里區東南路161巷一處民宅今（6）日凌晨發生一家5死亡火災，台中市長長盧秀燕接獲報後，立即趕赴現場關心救災情形，並至大里仁愛醫院關心，經台中市衛生局查證，疑在自家引火燒蛇的陳姓男屋主，過去沒有自傷傷人紀錄也非該局列冊追蹤輔導個案；唯起火原因仍待火調人員釐清。

台中市消防局6日凌晨3點52分獲報大里區東南路161巷一處住宅發生火警，隨即出動消防車17輛、救護車8輛、人員84名前往搶救。

消防局表示，現場為1、2樓RC之3層樓鐵皮加蓋建築物起火燃燒，火勢於4時22分控制、5時25分撲滅，現場燃燒面積約140平方公尺、財損約新台幣10萬元，起火原因由火調人員進行後續調查與釐清。

經調查，該處民宅為66歲陳姓屋主一家三代8口共同屋住，火災發生時屋內6人，除66歲陳姓屋主由搶救人員協助脫困外，住在二樓62歲女屋主以及住在3樓的38歲大女兒和大女兒的6個月大男嬰、屋主32歲二兒子及11歲曾姓孫子，5人皆已無生命徵象，送醫急救仍不治；而屋主大女兒在國外工作的丈夫，還有屋主在嘉義工作的大兒子都逃過一劫。

盧秀燕獲悉大里發生五口死亡火災悲劇專程到現場，並前往大里仁愛醫院關心，也派員至亞大附醫及中山附醫大慶院區關心。據傳起火原因為66歲男屋主誤以為家中有蛇，淋酒燒蛇引發火警，台中市衛生局查證，陳男未有自傷傷人紀錄，並非被通報該局列冊追蹤輔導對象。

此外，屋主的大兒子正從外縣市趕回台中，民政局除將持續關心及提供屋主與家屬相關協助，也將致贈慰問急用金，盼協助度過難關。