離譜！連銀行都遭詐騙集團攻陷。桃園地方檢察署指揮台北市政府警察局刑事警察大隊，昨(5日)兵分兩路到中信銀江翠分行、成功分行搜索。據了解，檢警掌握兩個分行內有行員疑遭詐騙集團收買，私底下專門替特定詐團設定大額帳戶轉帳，讓詐團得以提領大額詐騙現金，據了解，警方除了救出6名遭囚禁豬仔，並逮捕行員在內的多名詐騙集團成員。

由於這是國內首例發現銀行人員疑似遭到收買，協助詐騙集團處理大額詐騙現金的手法，到底是個人所為?還是有集體共犯行為?由於攸關詐騙及金融人員犯罪，若連銀行被詐團攻陷，將嚴重影響民眾保障，檢警相當重視。

中信金代子公司中信銀昨天在檢警搜索後，特別在晚間發布重訊，主要是配合檢調單位進行詐騙集團案件搜索調查。

中信銀表示，檢調到分行搜索對公司財務無影響，搜索行為也跟公司營運無關。

中信銀以文字回應，位於大台北地區的分行人員今天配合檢、警單位主動提供所需資料協助案件調查，相關人員並應檢、警需求協助釐清案情。

中信銀指出，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後，將視情況採取相應處置。