小甜甜家暴風波今(6日)越炒越烈，繼昨天小甜甜拋出5千字文控訴因被家暴堅持報警而被逐出教會經過，今凌晨小甜甜老公宋男反擊，指稱是被小甜甜挑釁才做出暴力舉動，更曬出7分鐘的道歉片，先是向教會被波及致歉，其次才向小甜甜和社會大眾致歉，而網友發現宋男從頭到尾不斷低頭看稿，和宋逸民先前開記者會的方式如出一轍。

宋逸民先前帶妻子出面開記者會回應外界疑慮，但他強調記者會不開放提問，「今天我將會透過聲明稿的方式，一字一句地唸給大家聽。因為我不希望我的任何一句話，傷害到任何人。我再次強調，我今天會透過聲明稿的方式回應，是因為我不希望再傷害到任何一個人。目的就是單純澄清事實，使大家盡快恢復平靜的生活」。

小甜甜丈夫發影片，不時低頭看稿。（圖／翻攝自臉書）

稍早，小甜甜老公宋男發文，強調夫妻倆已經在本月3日談了離婚協議，先前教會的朋友一直努力希望兩人和好，如今卻仍受到影響，他感到抱歉，「這是我們夫妻自己私底下的生活，卻讓你們承受這樣子不實的抨擊，我真的很難過，對不起！」並強調小甜甜說的並非事實，才會錄影片說明真相，接著才稱：「身為男人，就算是太太再怎麼樣的挑釁和一直不停的踹我，我也都不應該還手，我很抱歉，對不起！」

林利霏回應小甜甜。（圖／翻攝自小甜甜 張可昀臉書）

見此，小甜甜傻眼回應先生已經不是她當時認識那個人，不明白是誰提議他做這些行為，好友林利霏回應：「我到底看到什麼？！一早就看了驚悚片嗎？！他說謊有打草稿耶，真的是看著稿唸！我只知道他唯一說對的是你們確實1/3談離婚，因為去之前我們大家透過電話幫甜甜禱告，談完之後甜甜有打電話給我告訴我結果！是藝起說謊邪會嗎？！」其他人也在宋男影片回應：「唸課文」、「藝起照稿唸、藝起演」、「你跟宋牧師一個樣，都喜歡看稿？」、「要先背好再說啦」。

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