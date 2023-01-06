中國是蘋果iPhone的生產重地，過往約占蘋果全球供應量的一半以上，但根據南華早報報導，DigiTimes Research最新預測顯示，預估到2027年，印度將占iPhone總產能的50%，比摩根大通（小摩）早先預測到2025年印度將組裝全球iPhone總量的25%更多。

DigiTimes Research分析師Luke Lin發布報告表示，預計到2027年，印度將組裝高達50%的蘋果iPhone，高於目前的不到5%，與中國的生產規模相當。他強調，中國去年生產全球高達85%的iPhone，但由於美中脫鉤，加上中國控制疫情的不確定性，需要分散風險，未來供應鏈向印度遷移的速度將加快。

DigiTimes Research報告指出，其他主要智慧手機品牌也在增加中國以外的產量，像是韓廠三星智慧手機在中國的生產，預計將在未來五年內停止，主要是轉移到越南。預計到2027年，三星在越南和印度的組裝工作比重，將分別接近35%~40%以及40%~45%。

DigiTimes Research預計，到2027年，除蘋果和三星以外的智慧手機品牌，在中國的綜合製造能力也將下降50%，低於2023年的70%左右。