北市新科議員詹為元向市府調閱資料發現，柯文哲在2018年連任時，提交給人事處的小內閣名單，首長懸缺名額高達7人。（北市議員詹為元提供／陳薏云台北傳真）

台北市長蔣萬安小內閣人事部分懸缺，民眾黨北市議會黨團5日舉行記者會，痛批蔣市府的副市長、衛生局長、研考會主委、府會總聯絡人等要職至今不見人影，如同「低配版」團隊，不過藍營議員詹為元踢爆反打，前市長柯文哲2018年連任時，就任當天的小內閣懸缺高達7位，痛批民眾黨還好意思說蔣萬安小內閣沒補齊，「迴力鏢重重的打在自己臉上，現在是不是紅紅的？」

民眾黨北市議會黨團5日舉行記者會，痛批蔣市府的副市長、衛生局長、研考會主委、府會總聯絡人等要職至今不見人影，如同「低配版」團隊，蔣選前口號「無限希望」成為無限絕望。

新科議員詹為元向市府調閱資料發現，柯文哲在2018年連任時，提交給人事處的小內閣名單，包括前副市長陳景峻離職，導致懸缺一位副市長外，財政局、工務局、資訊局、公訓處、都委會、原民會也都「找謀郎」。

詹為元痛批，民眾黨還好意思說蔣萬安小內閣沒補齊，回去看看自己的黨主席柯文哲，第二任期也是缺額一堆，另柯文哲2018年12月26日在議會成立大會致詞時，直接承認一位副市長懸缺，時任資訊局長呂新科因文化大學借調作業仍在處理中，所以無法在12月25日到任，必須由副局長代理，更有時任副市長彭振聲同時代理工務局長及都委會主委，「這才叫荒唐。」

詹表示，柯文哲第二任，照理說執政四年，一堆局處首長留用，不會有缺額問題，這樣子「輝煌」的事蹟原本不想講，結果民眾黨小雞深怕沒辦法顯現自己戰力，硬要開記者會打蔣萬安，結果迴力鏢重重的打在自己臉上，現在是不是紅紅的？

詹最後表示，更別提府會總聯絡人了，柯文哲就是不會溝通才任用這麼多位聯絡人，結果府會關係差勁到底，「你們覺得柯文哲溝通能力有比蔣萬安好嗎？」