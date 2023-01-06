The Boston Celtics are trading C/F Noah Vonleh and cash consideration to the San Antonio Spurs, sources tell @TheAthletic @Stadium. The Spurs will waive Gorgui Dieng to create roster space, sources said. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2023

本季遲遲沒有任何交易動作的NBA各隊，如今總算有交易出現了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日爆料，「綠衫軍」塞爾提克把替補中鋒馮萊與部分現金送到馬刺，等到交易正式成立，馬刺不僅將會裁掉馮萊，也會裁掉葛迪傑清出球隊名額。

透過這次交易，塞爾提克將可節省700萬美元豪華稅，也讓他們豪華稅降到5800萬美元左右，不過馬刺目前團隊薪資低於薪資上限，所以他們可以吃下合約無須交易任何球員，起碼透過這筆交易，兩隊都創造出一個球員名額，用來簽10天合約球員。

因為根據勞資協議，從今天開始各隊可以透過10天短約模式跟球員簽約，前提是球隊必須要有名額，目前擁有球員名額的球員除了馬刺與塞爾提克，還有勇士、老鷹、黃蜂、騎士、湖人、快艇、雷霆、熱火、太陽、拓荒者與暴龍等隊。

至於馮萊早已跌出塞爾提克輪替名單之外，本季場均僅6分鐘，拿下1.1分、2.1籃板，早就算是塞爾提克可有可無的角色球員，如今即將面對被交易後釋出命運，接下來就看是否還有NBA球隊需要這名27歲的中鋒了。