年節是佳釀的銷售旺季，各家酒商在年節推出禮盒組，或是邀請藝術家設計包裝，或是與酒杯搭配成套裝禮盒，不僅送禮更體面，而且內容更加值，值得在春節期間鎖定搶購。

亞伯樂16年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，3080元。（Aberlour提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★亞伯樂

以原酒著稱、並堅持小批次手工生產的亞伯樂（Aberlour），於年節主打雙重雙桶重雪莉18年、經典雙桶16年兩款新酒，皆採用最繁複的雙桶工藝，手工奢選珍稀西班牙Oloroso雪莉桶，與高比例初次裝填美國波本桶，堅守雙桶完整年份熟成，醞釀層次多變卻細緻迷人的平衡口感，其中「16年雙桶單一麥芽威士忌」為酒廠經典雙桶工藝最高年份，榮獲超過50面國際烈酒大獎。

★Mortlach慕赫

慕赫16年單一麥芽威士忌，2900元。（Mortlach提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

慕赫（Mortlach）自2021年起成為米其林官方威士忌合作夥伴，以豐富的層次感與獨一無二的肉脂味，成為年節聚餐滿桌佳餚的餐酒首選，年節推薦慕赫16年單一麥芽威士忌，是經Oloroso×Pedro Ximenez 100%珍稀雪莉桶完整熟成，雪莉桶醇厚脂香更添香醇，開啟兔年紅紅火火的鴻運大勢。

★格蘭菲迪

格蘭菲迪推出21年新年禮盒，以「福鹿」為包裝主題，5500元。（Glenfiddich） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

格蘭菲迪（Glenfiddich）推出21年新年禮盒，以經典的「福鹿」為主題，有著「福祿」的寓意，綴以富含喜慶感的祥獸，如喜鵲、鶴、錦鯉等，分別代表了「喜上眉稍」、「大展雄圖」、「年年有餘」，格蘭菲迪21年單一麥芽威士忌歷經21年的熟成工藝，再裝入加勒比海蘭姆酒桶進行最後熟成，有著溫暖的辛香感和太妃糖甜味，是國際烈酒比賽的常勝軍。

★蘇格登

蘇格登15年單一麥芽威士忌2023限定版，2080元。（SINGLETON提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

蘇格登主打15年單一麥芽威士忌2023限定版，包裝設計以蘇格登湖水綠為底色，並以夜空中絢爛璀璨的煙火意象，融入放射狀的線條，醇酒蘊含滿滿的花果香氣，溫潤暖心的琥珀色宛如年末收穫豐碩成果的祝福，豐味體驗源自獨創「雙溫慢淬」延時工法，緩蒸慢餾延長酒液與銅對話的時間，盡顯精湛慢工藝。

★泰斯卡

泰斯卡18年單一麥芽威士忌，3990元。（Talisker提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

泰斯卡（Talisker）是斯凱島歷史最悠久的單一麥芽威士忌酒廠，獨特的蒸餾器排列造就泰斯卡獨特鮮明的風格，海洋特色強烈，擁有極具辨識度的海鹽氣息、帶煙燻的甜味，極富個性。年節推薦18年單一麥芽威士忌，曾以黑馬之姿拿下WWA 2007年的世界最佳單一麥芽威士忌大獎，全新包裝將斯凱島蜿蜒曲折的海岸線如實重現，融合火山島嶼特色與雄偉狀況的地形，風格獨具。

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