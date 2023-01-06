小甜甜亮保護令控教會惡行 自曝遭宋先生跨坐暴打 @chinatimesent

女星小甜甜昨(5日)曬出千字文，自曝被教會稱「私生活有狀況」的主因，竟是因為她被丈夫家暴後堅持提告，沒聽教會人員的話，令她氣得直批「家暴零容忍」。對此，罹患胃癌4期女星唐玲稍早說話了，直言：「如果沒有被家暴我可能不會得癌症！！！」，強調她是基督徒，但也同意家暴零容忍。

唐玲稍早發文，認為自己會罹癌也許也和容忍家暴有關係，她回憶不到3歲時就常看到父親打母親，媽媽後來離家，小學三年級時唐玲搬去跟爸爸住，卻因此開始過著每天被打罵的生活，不僅在家裡打，還會專程跑到學校打她，「把我打到傷痕累累，不准我穿長褲遮」。

唐玲說，因為長期受到家暴，讓她很沒自信覺得自己是爛蘋果，沒人要、沒人愛，直到小學五年級還會因為害怕被打尿床，但沒想到學校老師看在眼裡卻採取息事寧人的態度，沒有人願意通報相關單位，唐玲也索性選擇深藏這個秘密，未料導致她呼吸不順，開始學抽菸，因此沾染菸癮，再加上基因問題，長期下來導致罹患癌症。

最後，唐玲坦言：「坦白說，如果不是因為爸爸已經去了天堂，這件事情，我恐怕還是不敢說出來」，近日看到朋友被家暴的消息，她說：「我以自身的經歷來分享，我真的寧願被送去孤兒院」，並強調自己信耶穌，但支持「施暴者要得到懲罰」，網友不捨回應：「能夠勇敢的把它寫出來，妳很棒！走過之後，就會越來越好的」、「心疼你，我也有類似的過往，那個陰影就如傷疤無法抹滅，我們要很堅強活著」、「妳有顆非常善良的心，還能寫出你爸爸是上『天堂』」、「確實情緒受到暴力容易造成癌症的誘因，姊姊真的不容易」。

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