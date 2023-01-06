阿根廷球員結束狂歡之旅後，陸續回歸各自俱樂部備戰下半球季，在世界盃冠軍賽表現搶眼的狄馬利亞（Angel Di Maria），卻遭到尤文圖斯球迷強力砲轟，因為他在訓練時又出現了傷勢，狄馬利亞被質疑在國家隊生龍活虎，根本是回到俱樂部來養傷。

其實狄馬利亞本賽季轉戰尤文圖斯就出現了傷勢，只替「斑馬軍團」踢了10場比賽，打進1球、4助攻，本屆世界盃也是帶傷入選國家隊，阿根廷主席非常小心使用狄馬利亞，包含8強面對荷蘭只替補上場8分鐘在內，一共只踢了4場比賽，這讓狄馬利亞在冠軍賽能毫無保留的拚鬥。

尤文圖斯球迷肯定不開心，怒噴狄馬利亞根本是拉姆西（Aaron Ramsey）二世，過去拉姆西效力尤文圖斯時表現不佳，更批評球團不懂得怎麼使用自己，不過他卻在威爾斯國家隊繳出亮眼成績。本賽季狄巴拉（Paulo Dybala）轉投羅馬，尤文圖斯才找來狄馬利亞填補鋒線戰力，恰巧這兩人都效力阿根廷國家隊。

尤其在南美–歐洲冠軍盃上，義大利以0比3敗給阿根廷，且自己又無法進入世界盃會內賽，看著狄馬利亞在決賽出色的表現，回到母球隊卻又躺在傷兵名單，難免讓尤文圖斯球迷心裡很不是滋味。