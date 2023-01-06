新的一年到來，哪些生肖需要安太歲？命理師柯柏成在臉書PO文，指3生肖「直接受到犯太歲衝擊」，其中屬雞的人為沖太歲，如果有小三、小王，很容易事跡敗露，引發家庭糾紛；外出時也要特別小心。犯太歲的人，建議可去廟裡點平安燈，其他該注意的禁忌仍得注意。

柯柏成提醒，屬龍的人在今年為害太歲，和長輩或主管的關係會趨於緊張，時常進入意見無法溝通的狀況；屬鼠的人為刑太歲，有許多內心的想法無法和外界溝通，或出現價值觀不同的狀況，甚至有桃花劫；屬雞的人則是沖太歲，如有小三、小王易事跡敗露，也容易有車關，可以的話就捐個血，盡量減少危險機率。

柯柏成表示，大家會覺得今年是兔年，屬兔的本命年該去安太歲，不過根據《三命通會 卷二 論太歲》記載，依照太歲可座不可向的原則，今年癸卯年屬兔的，反而不用太擔心。

柯柏成指出，太歲方是在正東方，俗話說太歲頭上動土，無災必有禍，如果住家正東方有工程或蓋大樓，可在立春2月4日前後一周，去工地取一把土，用玻璃瓶裝著放在自家的東方位置，以避免歲破帶來的影響。如要簽約或商業談判，可利用這一年的方位運勢，讓對方坐在會議室的東方，自己坐在正北方、正南方、西北方，增加談判運勢。

柯柏成說，癸卯年是個很不同的一年，一者是風水20年大運走入九火運，有關於文創或文化特殊性的產業會更加蓬勃，會和以往的生活型態有很大不同，這一年不是像一般坊間所稱的金兔年，根據五行原則，這是個水兔年也可以看作黑兔年。