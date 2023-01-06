台南晶英酒店推出2023年首波晶囍「銀」賓住房專案，鎖定南部暖陽高照、適合高齡族群春天散步出遊的好天氣，住房送雞又送酒，兩人成行含早餐入住套房6,999元起，就能將養生溫補、嚴選台灣烏骨雞熬製的常溫「黃金蟲草鮑魚雞湯」禮盒帶回家，入住者年滿60歲以上，再加贈日本國宴級清酒「獺祭45」純米大吟釀乙瓶，長輩們在穿梭府城古蹟巷弄、品嚐琳瑯滿目的小吃後，回到飯店小酌，官網訂房加購高鐵再享8折車票優惠。

市面上「機加酒」套裝多以住宿搭配機票，台南晶英酒店新年度看準樂齡階層出遊消費意願增加，訂購房間即大方贈送雞湯加清酒，重新定義旅宿業界的特有名詞，冀望能以創意行銷吸引更多高消費族群的青睞。飯店常溫「黃金蟲草鮑魚雞湯」禮盒自推出以來廣受好評，常溫方便贈禮、自己食用簡單覆熱也相當容易，選用台灣黑金烏骨雞搭配黃金蟲草，湯頭完整保留蟲草多醣體的營養，口感鮮甜，風味獨特，另外添加鮑魚、美白菇、南美貝、巴西蘑菇等健康食材，可以幫助健體暖身、調整體質。

另外，住客凡年滿花甲六十的年紀，每房再贈日本知名清酒獺祭名酒、容量300ml乙瓶，產品全數使用酒米之王「山田錦」釀造，最高等級的原物料加上職人精神的監製，數量有限，送完為止。台南晶英晶囍「銀」賓專案搭配16坪小西門家庭套房兩中床，即日起至3月31日止開放訂購，於每周二、三、四還可免費報名參加「府城散步導覽遊」，透過風格異趣的小旅行路線，帶長輩漫步古城，體驗在地的文藝歷史氣息。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！