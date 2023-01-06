威士忌酒商為深耕台灣市場，嬌寵台灣VIP，格蘭利威、金車噶瑪蘭、高原騎士在春節期間推出專為台灣市場研發、迎合台灣VIP口味的限量酒，讓VIP享有「獨獻台灣」的尊榮待遇。

★格蘭利威

格蘭利威（Glenlivet）年節推出獨獻台灣的最新力作「15年雪莉桶原酒2023限量臻藏版」，是首席調酒師艾倫溫徹斯特（Alan Winchester）臻選不到3%的頂奢西班牙Oloroso雪莉桶，歷經15年巔峰歲月，百分百熟成，小批次手工限量生產，不加一滴水稀釋，濃郁的葡萄乾揉合可可、肉桂的溫暖辛香，更乘載絲綢黑巧克力果仁、太妃糖、橙皮等迷人豐富的味蕾層次。

格蘭利威年節推出15年雪莉桶原酒2023限量臻藏版5680元。（Glenlivet提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★高原騎士

格蘭利威年節推出15年雪莉桶原酒2023限量臻藏版5680元。（Glenlivet提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

高原騎士（Highland Park）在年節主打「台灣限定城市單桶系列─台東No.1」，創作靈感源自酒廠首席釀酒師Gordon Motion多次訪台的美好經驗，首支作品他以美麗純樸的台東為主題，採用雪莉橡木桶Puncheon桶陳釀12年，精粹透徹的金黃色澤酒液自然融入獨特的石楠花風味的煙燻雪莉蜜香，接下來還會有台灣其他城市的作品，敬請期待。

金車噶瑪蘭以「台灣之美」為主軸，推出三款充滿年節喜氣的春酒禮盒。（KAVALAN提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★噶瑪蘭

金車噶瑪蘭以「台灣之美」為主軸，每年都會推出三款充滿年節喜氣的禮盒，今年延續發現台灣之美，挑選三種台灣原生鳥類與優雅蝴蝶蘭相互映襯，包括台灣朱雀、台灣擬啄木（別名五色鳥）、台灣藍鵲三種原生鳥類為主題，並搭配蝴蝶蘭，分別以喜氣桃紅、祥瑞紫、高雅藍三種色系，打造「經典單一麥芽威士忌」、「山川首席單一麥芽威士忌－雪莉風味桶」、「經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒」三款禮盒。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！