白蘭地在法語中也被稱為eau de vie，意為「生命之水」。各家白蘭地在年節推出奢華版禮盒，尊榮豪華的包裝搭配佳釀，更添奢華時尚。

★人頭馬

人頭馬（REMY MARTIN）以釀製工藝創造無數高雅馥郁、舉世聞名的生命之水，更是特優香檳干邑的領導品牌，年節期間推出「人頭馬春邑和諧系列禮盒」，包裝以象徵祝福與恭賀新禧的紅金雙色，詮釋絢麗繽紛的法式時尚，呼應深邃琥珀色酒液泛著金銅色光澤，瓶身更如藝術雕刻般，弧形曲線搭配太陽光芒刻紋，為獻給行家珍藏或年節贈禮的最佳選擇。

★路易十三

人頭馬XO春邑和諧禮盒，5780元。（REMY MARTIN提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

人頭馬路易十三隆重限量推出「禮尊系列」：誓語紀念裝，限量僅13套，每每一只路易十三禮尊系列展示箱皆是手工製作，採用柔軟光澤細膩的材質，更添時尚品味，盒內套裝包含了展示收藏盒、路易十三1.5公升至尊瓶、由名家Christophe Pillet為品牌設計的專屬品鑑杯、訂製汲酒器、品牌特製托盤、專屬禮卡、信封與紅包袋等，是年節的奢華賀禮，也值得自用收藏。

★軒尼詩

路易十三隆重限量推出「禮尊系列」：誓語紀念裝，限量僅13套，含酒杯、酒器等。（Louis XIII提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

軒尼詩（Hennessy）在農曆春節都會與當代藝術家跨界創作新春藝術版限量包裝，今年詩尼詩與國際當代藝術家嚴培明合作，以十二生肖寓言故事為靈感，創作多款春節限量版包裝禮盒，有了藝術畫作加持，更添奢華品味，不論送禮、自用或珍藏都合用，為新的一年喝采，留下珍貴的回憶。

軒尼詩X.O 2023年春節限量版，7085元。（Hennessy提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★馬爹利

馬爹利（Martell）與德國藝術家克里斯托夫尼曼（Christoph

Nieman）攜手推出「馬爹利藍帶2023新年限定款」，靈感源自干邑釀造過程中繁複的精湛工藝，於是在馬爹利藍帶瓶身上創作了無數優美水滴，象徵每一滴藍帶都是百種生命之水的精華佳釀，四種搶眼色彩包括馬爹利的經典深藍色、活潑的水藍色、喜氣的紅色和節慶的金色，馬爹利藍帶為首款擁有自己名稱的XO等級干邑，採用超過200種邊緣區生命之水調和而成， 另附贈馬爹利新年限量禮袋。

馬爹利藍帶2023新年限量款，4980元。（Martell提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

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