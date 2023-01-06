小甜甜亮保護令控教會惡行 自曝遭宋先生跨坐暴打 @chinatimesent

藝人宋逸民4日召開道歉記者會，不過隻字未提被捲入風波的小甜甜，加上全程念聲明稿，遭轟沒有誠意，而在這段期間頻頻爆料教會黑幕的資深醫藥記者王瑞玲，凌晨發文對宋逸民提出多點質疑，接著怒嗆：「別人的囝死袂了」。

王瑞玲凌晨在臉書發文，指出宋逸民道歉為時已晚，更百思不得其解道歉對象竟是「沒有辦法慶祝結婚20周年紀念日的愛人」，接著怒斥：「你們仍自私地踩著家人們的良善，配合演這齣讓所有基督徒蒙羞而非蒙福的記者會鬧劇道歉」，隨後更提出多點質疑：「為什麼還在說謊？到底還要拖累哪些家人出來，你們牧者夫妻才肯說真話？脫下那虛假的面具？還是讓大眾聽聽在英國唸書孩子的真心話嗎？」

王瑞玲表示被迫離開的家人們，從未在社群平台說宋逸民夫妻倆的不是，但不解為何夫妻倆一直在帶風向，不僅挑撥教會家人們的情感，甚至將所有人的內心話當成茶餘飯後的話題，接著再次質問：「為什麼就是不肯承認「假見證」？要承認沒有假見證，可以請你們拿出當時的訂票證明，還是電話錄音嗎？」要求對方不要再玩文字遊戲，誤導大眾試聽，關於奉獻一事，她回憶起當時總幹事直接點名宣佈要奉獻6位數字，不過報稅時卻沒收到奉獻收據，僅得到「我們有請專業會計師處理」的回覆，不過在報稅明細表上，卻變成5000元的「執行業務所得」。

王瑞玲最後向宋逸民喊話：「不要再誤導，離開的家人們都在傷害你們！真的是『別人的囝死袂了』」，接著不忘嘲諷：「花奉獻的錢買網軍很瞎！讓同工小編忙到按誰的粉專都搞不清楚，更瞎。」