一名社區大樓住戶因平時不常回家，日前回社區時發現自己的停車位遭一輛賓士休旅車占用，因此在社區群組說「相信您事業一定很成功，也達到我的目標跟夢想…希望您將您的愛車停在自己的車位上」；不過網友卻笑勸屋主趕快回家查看，「說不定床位都被佔了」、「小王的車，快回家看老婆」。

一名網友在臉書「爆料公社」分享一張社區的群組對話訊息，一名鄰居稱自家的停車位遭一輛賓士車占用，該鄰居傳訊息說「相信您事業一定很成功，也達到我的目標跟夢想」，說雖然平常雖不常回社區，但回去的時候發現沒有車位可以停相當困擾，「希望您將您的愛車停在自己的車位上，感謝」。

該住戶停車位遭一輛賓士休旅車占用，因此在社區群組說「相信您事業一定很成功，也達到我的目標跟夢想…希望您將您的愛車停在自己的車位上」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友分享截圖笑說「沒想到鄰居這麼幽默」，引發網友討論；其他網友紛紛留言「趕快回家吧，說不定床位都被佔了」、「你確定不先回家看看嗎」、「千萬不能打電話叫車主移車，一定要先回家看看」、「車在車位，人在床位」、「樓梯間大喊，你老公回來了，就會看到一堆人跑下來移車」。

也有不少網友留言怒批「再次驗證，買得起車，但付不起停車費或停車位的人真不少，原來佔別人便宜省的」、「很多達到目標跟夢想的人，通常就是透過掠奪別人資源啊」、「拍照，丟法院，之前遇到這種留紙條還裝死的就直接拍他3個月，順便保留停車單據一起跟他請款」。