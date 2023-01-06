周四華爾街三大指數均跌逾1%、債息上揚，而費城半導體指數更下跌近2%，勞動力市場仍然吃緊的跡象，削弱了投資人對聯準會很快將暫停升息周期的期望。三大指數料將連續第5周收黑。

美國人力資源服務公司ADP周四公布有「小非農」之稱的全國就業報告，調查顯示美國12月民間就業人數增長超乎預期，勞工部的報告則顯示上周初次請領失業給付人數下滑，而前一日公布的職缺數超出預期。強勁的勞動力市場通常被視為是經濟強勁的信號而受到歡迎，但現在投資人將之視為聯準會可能繼續升息和維持高利率的利空因素。

三大指數在尾盤失去動能，終場均收於盤中低點附近，不過午後跌幅曾一度收斂，因聯準會的鷹派大將、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，利率可望在今年變得「足夠具限制性」，通膨應該會有些緩解。

更全面性的非農就業與薪資報告將於周五公布，市場將從中尋找更多有關勞動力需求和升息前景的線索。

★主要指數

道瓊指數跌339.69點或1.02%，收32,930.08點。

標普500指數跌44.87點或1.16%，收3,808.10點。

那斯達克指數跌153.52點或1.47%，收10,305.24點。

費城半導體指數跌50.94點或1.98%，收2,518.52點。

★消息

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，雖然目前的政策「不夠具限制性」，但正在朝著這個方向邁進，應該能在今年實現，暗示他可能放棄最終利率應升破5%的想法。

堪薩斯城聯準銀行總裁喬治（Esther George）和亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美國央行的首要之務是透過政策緊縮來抑制通膨，此番鷹派的發言呼應聯準會前一日公布的12月會議紀要，其內容指出，儘管央行決策官員同意放緩升息步伐以限制經濟風險，但仍將專注於對抗通膨。

目前操盤手普遍預期聯準會的基準利率將在6月升至略高於5%到頂。

美國人力資源服務公司ADP周四公布，去年12月美國民間就業增加23.5萬人，遠高於市場預期的增加15萬人與11月的增加12.7萬人。12月裁員數年增129.1%，惟較11月的年增416.5%大幅放緩。此外，該調查報告顯示薪資漲幅亦超出預期，再度印證美國勞動力市場仍然炙熱。

美國勞工部公布，上周（截至12月31日）初次請領失業給付人數減少1.9萬人，為20.4萬人，少於市場預期的22.5萬人。截至12月24日止當周持續請領失業金人數減少2.4萬人，為169.4萬人，亦少於市場預期的172.8萬人。

標普全球公布美國去年12月服務業採購經理人指數（PMI）終值為44.7，高於初值與市場預期（均為44.4），但仍為連續第6個月呈現萎縮，並創下自2022年8月以來新低。綜合PMI終值為45，高於初值44.6，但也是連續第6個月陷入萎縮，並創下2022年8月以來新低，且在所有大型經濟體中墊底，使美國第四季經濟增長蒙上陰影。

在非農就業報告於周五出爐之前，經濟學家預估美國12月就業增加約20萬人，較上個月的增長略為放緩。

美國各交易所成交量為102.1億股，過去20日移動均量為107.9億股。