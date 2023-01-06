AMD在今年的CES展中，針對PC/NB均發表新的解決方案，而國內NB品牌廠宏碁(2353)也領先宣布搭載AMD Ryzen 7000系列處理器的三款筆電—Nitro 16與Nitro 17電競筆電，以及Swift Go 14輕薄型筆電。兩款最新Nitro筆電為休閒玩家提供全新境界的沉浸式遊戲體驗，配有16吋WUXGA/WQXGA顯示器或17.3吋FHD/QHD顯示器，並導入液態金屬散熱膏為處理器帶來絕佳冷卻效果。Swift Go 14則採用全新纖薄輕巧設計，集結全新處理器的強勁效能、色彩豐富飽和的OLED顯示螢幕及全日長效續航電力於一身。

AMD今年專為筆電打造的AMD Radeon RX 7000系列顯示產品基於AMD RDNA 3架構，為新一代高階筆電提供卓越的能源效率與效能，不僅能在開啟超高畫質設定下執行1080p遊戲，也能運行進階的內容創作應用。

宏碁指出，全新AMD Ryzen行動處理器不僅提供最佳化效能表現，更能提供多樣強化使用體驗。新型Zen 4核心架構專為超凡效能與效率所設計，使遊戲玩家與行動工作者都能享有更強勁迅速的效能，實現卓越的生產力與電源使用效率。此外，部分型號更搭載AMD Ryzen+AI 技術，實現如視線校正等令人讚嘆的視訊效果。