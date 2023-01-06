新竹市長高虹安昨(5)日在市府舉行記者會，痛批新竹市立棒球場問題多達152項，且隨機開挖淺層土壤，就有廢棄磚頭、石頭和電線，引發譁然！對此，前綠委李俊毅則認為，新竹棒球場是依體育署的規範，體育署沒有這些結構規範，並稱不管誰執政的縣市，去抽查一下，「結構可能十個裡面沒有一個合格的」。李俊毅更表示，要做到合格的國際標準，12億能做得起來？

李俊毅昨日在政論節目《少康戰情室》中指出，因為球場會有人跟地面的高度衝撞，所以有一定的國際設計規範，最上層是草皮，接著是沙跟小細石，再來是比較粗的石，最後是排水系統，排水系統也要考慮到面積，面積多大、要排多少水的管路等，都有一定規範。

不過李俊毅說新竹棒球場是依體育署的規範，體育署沒有這些結構規範，李俊毅透露，他還跟謝龍介表示要不要賭一下，不管誰執政的縣市，去抽查一下，「結構可能十個裡面沒有一個合格的」。李俊毅認為，要做到那麼合格的國際標準，12億能做得起來？能做到水下去3分鐘馬上排掉，然後怎麼衝撞人(球)員就是非常安全，「不可能的事情，台灣人又要便宜又要大碗又要滿意，這個是不可能的事情」。

網友對此紛紛痛批「李俊毅意思是，因為體育署沒有相關規範，所以新竹棒球場是合格的囉？沒弊案囉？」、「李委員又謬誤了」、「12億只值這種門鎖裝反這種爛品質嗎？」