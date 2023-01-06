新北市市長侯友宜大贏對手林佳龍近50萬票連任，挾超高民意被視為藍營2024重返執政的王牌。媒體人「逆風的烏鴉」卻認為，侯最大的問題並非「落跑」或對國安議題生疏，而是他可能會繼續往他所認為的主流民意靠攏，許多政策極可能將延續民進黨做法，尤其是能源政策；他個人對意識形態問題回答的意願也不高，最後不僅會讓自己被打，也恐引發藍營支持者的質疑，重演「雙殺」劇情。

逆風的烏鴉昨（5）日在臉書發文表示，2024總統之戰，如果沒出重大意外，民進黨應該確定就是賴清德了，民眾黨黨主席柯文哲出來選的懸念也不大，國民黨則以侯友宜這張牌最穩妥且贏面最大。從選前選後的表現來看，侯參選的意願應該是滿高的，不過侯的幾個問題也是顯而易見。

逆風的烏鴉指出，第一個是落跑的問題，雖然普遍認為侯友宜落跑的影響，會比當年韓國瑜來得小，但在對手沒落跑問題下，仍會是焦點；第二個是侯對國安議題有多少了解，雖然前幾天他說「台灣不做大國棋子」被捧，但他對國安議題的論述能力，還是很有可議之處；第三個是侯在缺乏自己的論述下，應該會向他認為的主流民意靠攏，也就是許多政策延續民進黨政策（尤其是能源政策）的可能性很高，加上他對意識型態問題表態意願不高，如果國民黨提了個和民進黨主張近似的，那麼為什麼要支持國民黨的候選人呢？

對此，逆風的烏鴉警告，侯友宜當然是一個可能勝選的人，但如果因為政策問題被檢驗過不了關，將會又面臨像2020年外界質疑韓國瑜草包一樣，萬一這質疑變成普遍看法，接下來的劇情發展，就很可能會和2020差不多：國民黨不但輸掉總統大選，也丟掉新北市。