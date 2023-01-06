新年到，你許下新年新希望了嗎？「社區好鄰居」永慶房屋在2022年底，陪伴著台北市北投文林里、新北投車站「藝起過聖誕」以及新北市新店「大鵬華城」社區，舉辦聖誕愛心市集及精彩晚會，讓社區及鄰里的每一個重要時刻，都有永慶人關心相隨，享受愉快的節慶氛圍的同時，也能獲得滿滿元氣活力，迎接新的一年！

北投文林里煥然一新迎耶誕 鄰里好溫馨

北投文林里以以巧思為文林里妝點裝飾，除了印刷14幅3x1.5公尺的彩繪帆布，讓鄰里煥然一新，也在街頭布置了燈飾燈串，加上聖誕經典曲樂，更找來「聖誕老人」在耶誕夜發送氣球及糖果，使文林里搖身一變為耶誕小鎮，還有現場製作的爆米花及棉花糖，供民眾免費享用，使耶誕夜充滿歡樂及活力！聖誕活動的推手、文林里李珮緁里長分享，文林里位於明德路以北、自強路以南，文林北路跟致遠一路一段之間，里內許多居民都是數十年的街坊鄰居，經常彼此關心、互相幫忙，因此文林里總是充滿熱情、溫馨氛圍。

北投文林里在妝點裝飾下，搖身一變為耶誕小鎮，充滿節慶活力。(圖/永慶房屋提供)

市集x手作「藝起過聖誕」 豐富且精采

新北投車站也在周末迎來「藝起過聖誕」多重精彩活動！除了有文創市集及溫泉沐浴球、北投藏茶等手作DIY活動，還與社區協力，帶來學童美語朗讀、民俗及現代舞蹈、木船二人組民歌表演以及藝起那卡西大叔團表演，為地方帶來最豐富的聖誕活動。

台灣藝起公益協會理事長林冠宏分享，新北投車站是台北市僅存的百年車站，為了推廣在地文化傳承，協會定期於每月份第四週、特殊節慶，在車站舉辦市集、活動，讓新北投車站豐富的歷史文化，傳承並帶動商圈發展，讓文化資產、地方創生及產業人才，能在新北投創造善的循環！接下來，台灣藝起公益協會也將舉辦新春及春節市集，除了有更健康的年貨美食，也有新春揮毫活動，歡迎民眾新北投走春，共享農曆新年的喜慶氛圍。

台灣藝起公益協會與地方協力，在擁有百年歷史的新北投車站，舉辦「藝起過聖誕」多重精彩活動。(圖/永慶房屋提供)

新店社區「大鵬華城」享耶誕 活動超吸睛

位於新店的「大鵬華城」社區，也在社區中庭舉辦了盛大的聖誕晚會，與社區內居民一起喜迎耶誕及即將到來的2023年！大鵬華城社區管委會分享，大鵬華城總戶數共1280戶，逢年過節都是社區住戶增進情誼的重要時刻。今年的聖誕晚會由永慶房屋贊助了25頂帳篷，為了讓大小朋友都能享受活動，不只有水果、棉花糖等美食攤位，讓住戶們品嘗美味小點，還有彈珠檯、撈金魚等趣味攤位，以及管委會舉辦的摸彩抽獎，有吃、有玩還有拿，收穫住戶們的一致好評，期待來年還能再於聖誕晚會中，共享溫馨節慶氛圍，凝聚社區向心力及感情！

「大鵬華城」社區舉辦聖誕市集，讓住戶不用走出社區，也能享受滿滿節慶氛圍。(圖/永慶房屋提供)

「好鄰居」投入地方慶耶誕 專業又貼心！

聖誕節向來是社區及地方鄰里最重要的節日，永慶身為地方的好幫手、好鄰居，也出人力、出物資為活動盡一份心力，陪伴社區及鄰里，度過每一個重要時刻，因此在許多地方的耶誕晚會及聖誕市集，都能看見永慶人的身影！永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶房屋深耕在地，不只提供消費者專業的購售屋服務，秉持社區好鄰居精神，只要地方有需求，我們都很願意全力相挺，期待透過不同的活動，攜手地方打造溫馨又安心的社區生活。」