歐洲股市周四開低走低，收盤下跌；英國教育出版集團培生(Pearson)的下跌，拖累了媒體股表現；此外，數據顯示美國勞動力仍吃緊，引發聯準會在更長時間升息的擔憂。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤下跌0.86點或0.20%，為439.33點，結束了此前新年初始連續三個交易日的上漲。

最新公布數據顯示，美國上周首次申請失業救濟人數跌到近3個月新低，突顯出勞動力市場仍具有韌性。

另一份報告表明，美國私人部門就業人數在12月增加23.5萬人，高於11月的18.2萬人，也高於經濟學家預期的15.0萬人。

盈豐財資(CMC Market)英國的首席市場分析師Michael Hewson說，在聯準會上個月放慢速度升息50基點之後，聯準會似乎沒有心情呼籲立即停止升息政策。「這也就是說，一些細微的跡象顯示，我們正看見一些對當前升息速度(上升)的擔憂」。

在美國銀行將股票評級從「中性」下調到「表現不佳」之後，培生大跌5.9%，報898英鎊，也帶動歐洲媒體股跌1.5%。

在公布第四季銷售優於預期之後，英國服飾零售商Next上調2022/23年的獲利預期，股價大漲6.9%，報6518英鎊。歐洲零售股也因此上漲2.1%。

渣打銀行上漲6.8%，報705英鎊。英國富時指數也上漲0.6%。阿聯酋第一大銀行的第一阿布達比銀行宣布，放棄收購渣打銀行。

另外周四公布的數據顯示，德國11月出口意外下跌。