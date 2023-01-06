美國政府以國安為由對大陸晶片業發動制裁，並拉攏日本、荷蘭等盟國加入出口管制的行列，企圖封鎖大陸提升晶片技術的機會，達成削弱高科技、軍事與經濟實力的最終目標，然而，有專家提醒，半導體產業依賴高度跨國合作，美國過於堅持在地生產將破壞全球化，想要達成晶片自給自足是一種幻想。

半島電視台報導，過去幾年，美國多次對大陸發動晶片制裁，讓他們無法拿到先進製程晶片的技術與生產設備，以保護主義方式維護技術領先的地位，但此策略也引來批評，美國破壞全球化，廠商生產成本將因此變高。

美國知名智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）發布的報告指出，美國加強晶圓製造的能力，想要達成自給自足的目標是一種幻想，「美國應該優先考慮生產低階晶片，同時在先進晶片上與大陸競爭，因為高階晶片相當仰賴不同國家、團隊彼此的合作。」

《晶片戰爭》作者、美國學者米勒（Chris Miller）也說，「生產先進半導體需要上千個步驟，且沒有人是精通所有步驟的專家，因此廠商需要大量的知識與密切的合作來生產先進晶片。」

南韓浦項工科大學教授Lee Jang-sik則提到，生產成本是半導體產業能否長久經營的關鍵，「這是半導體產業發展最大的動力，不斷創新的狀況下降低生產成本，這是最重要的關鍵，更是供應鏈重組後的觀察指標。」