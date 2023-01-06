台中市大里區今天凌晨發生火警，導致1家5口喪命。（潘虹恩攝）

台中市大里區東南路161巷今天凌晨3點多發生一起火警，造成一家5口死亡的悲劇，66歲的陳姓屋主因住在一樓逃出，據了解，屋主1家8口，除女婿外都住在一起，大兒子是聯結車司機，昨晚出門跑車逃過一死，上午9點多時趕回家中。至於事故原因目前仍在調查中。

台中市消防局在3點52分獲報火警到場，現場除66歲屋主自行脫困外，消防人員於二樓、三樓搶救出62歲女屋主、38歲大女兒和其1歲大男嬰、屋主32歲二兒子及11歲曾姓孫子，5人現場失去生命跡象，送醫急救後皆不幸身亡。

事發後，屋主的親戚們趕到現場關心，屋主的堂弟表示，屋主一家8口，女婿在菲律賓工作，平時與太太、2個兒子、女兒跟2名孫子住在一起，屋主因糖尿病單腳截肢，自己住在一樓，平常用輪椅代步，他的太太已退休在家照顧他，雖屋主疑似有精神疾病出現幻覺等，但一家人感情還算和睦。

有鄰居說，昨天還晚上還到屋主家串門子、跟小孩玩，屋主的大孫子平時很乖、有禮貌，一歲的外孫也很愛笑；另一名鄰居表示，外傳事故可能是因屋主用高粱酒澆蛇引發，但屋主一家平常不喝酒，不太可能有澆蛇的狀況，凌晨事發時他因聞到味道出外查看，看到住在一樓的屋主從房子內爬出來，對面鄰居也協助將其拉到屋外。

現場目前火勢已經熄滅，消防人員在現場發現一樓的床尾有電暖器，是否因電暖器起火釀禍？詳細事故原因有待火調科人員調查中。