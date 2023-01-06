屏東原鄉一名女子懷抱期望從北部返鄉工作，卻遭到3位部落哥哥侵害，屏東地檢署偵結起訴，法院裁定續押，其中一人遭羈押期間，竟還選上鄉代，目前仍無宣誓就職。

女方自己勇敢站出來表示，「我從沒想過，有一天，事情會發生在我身上。」猶豫許久，決定還是自己說出來這件事，是對於人生歷程的記錄，也是希望不會再有人遇到跟我一樣的事。

女子強調，「是的，我被侵犯了。」那天是父親節，才跟爸爸傳訊息說：「一切都好」之後，就被3位部落的哥哥侵害了，其中2位還是爸爸。我像個被扔掉的垃圾倒在床上，用全身僅存的力氣打電話求救，最後錄下求救的語音訊息給離我家最近的人，我才被撿起。

檢方指出，事發3人矢口否認，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，法院因此裁定3人續押。其中一名嫌犯在羈押期間仍順利當選鄉代，依規定最遲須在第二次定期大會會期結束前完成宣誓，否則職缺視同缺額，將決定是否遞補。

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