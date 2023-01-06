梅根在網飛（Netflix）紀錄片中頻頻訴苦，說自己嫁進英國王室後，受了多少排斥和委屈。然而，另一半哈利在預定1月 10日即將出版的大爆料回憶錄《備胎》（Spare）中卻透露，她也不是好惹的。

據《每日郵報》（Daily Mail）5日報導，哈利夫婦2018年在結束非洲蜜月行程返英後，和威廉夫妻聚會，但梅根據說為了「放鬆氣氛」，對三度懷孕的凱特說，她因為荷爾蒙影響，想必出現了「孕傻」（baby brain），也就是記憶力減退，或是反應遲鈍的狀況。

梅根在嫁入王室前後爭議不斷，其中包括因為夏綠蒂當花童試裝，和凱特發生爭執，讓大嫂落淚在內。而威廉夫婦在他們蜜月返英後，2018年6月邀兩人到肯辛頓宮的住處喝茶。沒想到，原想要化解彼此緊張的聚會，又引發了另一次衝突。

後來威廉當面說梅根「粗魯」，並用手指指著她說：「這些事不是在這兒做的。」緊接著梅根直接告訴威廉：「要是你不介意，把你的手指從我面前拿開。」

而哈利在書中為老婆辯護道，「梅根說，她根本沒故意做任何事去冒犯凱特，要是她真冒犯了她，那也懇求她讓她知道，這樣才能避免重蹈覆轍」