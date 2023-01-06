一名網友日前發現台南新化分局的屋頂是一頂巨大「警帽」，稱讚相當可愛，而其實該「帽子分局」早在6年前建成時就已經是當地打卡熱點；不過日前台南爆發88槍擊案引發後續政治風波，網友曝光照片引發討論，網友酸「很諷刺，跟治安形成強烈對比」、「所以台南才會這麼黑呀」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，只見一處建築物的屋頂竟是一定巨大的「警帽」，原PO曝光地點是台南新化分局，稱實在是很可愛；照片不到5年吸引近8萬人按讚，留言「這才是有實用價值的裝置藝術」、「太可愛了！要給我女兒看，她每天都說要當警察」、「很有特色」、「有創意的打卡景點」。

網友發現台南新化分局的屋頂是巨大「警帽」，其他網友則酸說「很諷刺，跟治安形成強烈對比」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友發現台南新化分局的屋頂是巨大「警帽」，其他網友則酸說「很諷刺，跟治安形成強烈對比」。（翻攝自新化分局臉書專頁）

不過也有網友認為是浪費公帑，留言稱「買好的裝備給警務人員更加合適」、「花這個錢不如買裝備，把警局當忠烈祠蓋」；還有人認為「很諷刺，跟治安形成強烈對比」、「創意不錯，但千萬別門庭若市，台南治安要更好」、「所以台南才會這麼黑呀」。

據了解，新化分局為改變民眾對於警察既定印象，運用建築「柔化」警察形象，警局大廳上部以警帽形式的出簷，延展天際的屋頂代表警察神采飛揚的精神與氣度，鮮明的橙色在黑、灰兩色為背景的凸顯下格外亮眼，跳脫傳統警政機關呆板的建築風格，分局臉書專頁也自稱「可愛的帽子分局」。