高雄三民區今日民宅傳出火警，警消撲滅後在民宅客廳發現焦屍。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市三民區大昌一路一棟公寓民宅，今日上午7時20分許突然失火，鄰居見狀通報警消，消防局獲報後立即到場佈線搶救，火勢於7分鐘內撲滅。警消在屋內客廳發現1具焦屍，經查為獨居屋主62歲林姓男子，現場初步排除外力介入，起火原因待調查。據悉，林男因罹癌厭世，再加上有家人離世，才會輕生。

今日上午7時20分許，大昌一路一棟公寓民宅傳出火警，警消獲報後立即出動14車29人前往搶救，消防人員到場佈線搶救，火勢於7分鐘後撲滅。

警消在民宅客廳沙發上，發現林男已成焦屍，當地里長表示，先前有收到慈濟社工轉交一封書信。

據悉，林男因罹癌久病厭世，再加上有家人離世，情緒低落之下輕生。警方已通知家屬到場了解，也報請檢察官相驗，釐清死因；初步排除外力介入，詳細起火原因仍待火調科釐清。

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