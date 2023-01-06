大陸《環球時報》6日引述日本《每日新聞》5日報導，日本前首相福田康夫受訪時，對日本政府去年底通過的《國家安全保障戰略》等3份文件將大陸定位為「前所未有的最大戰略挑戰」表示質疑，並認為日本政治人物不應隨意使用「台灣有事」這一表述。

福田康夫表示，有關中國的描述，在小泉純一郎擔任首相時使用的是「對日本來說，中國的發展並不是威脅，而是機遇」；安倍晉三擔任首相時使用的是「（日中是）戰略互惠關係」等，從沒有使用過「挑戰」一詞。福田指出，在烏克蘭危機形勢緊迫情況下，日本必須努力避免刺激包括周邊國家在內的國際社會。但岸田文雄首相為什麼會做出這樣的判斷？（將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」）政府首先需要向日本國民，和以中國為首的相關國家進行細緻說明，並獲得理解。

福田認為，近十年來大陸軍力明顯增強，「但中國並沒有盲目地想要和日本發起戰爭。沒有現在的中國，美國也無法維持本國經濟。應有的基本共識是，日、美、中與世界都是同樣的利益共同體」。

福田稱：「日本在與中國恢復邦交正常化的時候就承認『中國大陸與台灣是一體的』。美國也承認一個中國政策，反對『台灣獨立』。但美國的一些法律和對台軍售，令中國總是難以判斷美國的本意。美國正是採取這樣模糊不清的方式牽制中國。但這樣的做法對美國來說不是好事，日本不應參與其中。」

對於最近幾年，一些日本政客頻繁指出「台灣有事就是日本有事」，福田批評稱，「『有事』是包括戰爭在內的一個沉重詞彙，政治人物應慎重在公開場合使用這樣的詞彙。我們應做的是推動美中雙方避免發生這種緊急情況」。