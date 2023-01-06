不少人都有睡覺打呼的問題，自己不知道，卻讓枕邊人徹夜難眠，醫師分享4個改善打呼的方式，包括嘗試側睡、睡前不喝酒，前者是因為仰睡時較容易引起打呼，側睡可減緩打呼症狀；後者則是喝酒會讓口腔肌肉鬆弛，自主神經變得反應遲鈍，引起打呼。

根據衛福部基隆醫院的資訊，打鼾是一種常見的現象，根據統計40至60 歲之間，有60%的男性及40%的女性都有打鼾現象，雖然單純打鼾並不至於影響健康，但是親友的抱怨或社交場合的尷尬經驗，常讓打鼾族群相當困擾。

牙醫師黃文龍在其臉書專頁上表示，打呼除了與呼吸道有關外，也與牙齒排列有關，很多人在配戴口腔牙套矯正器後，打呼與睡眠呼吸中止症都有減緩，他分享4招改善打呼的方式，有打呼困擾的民眾不妨嘗試，讓枕邊人能一覺到天亮。

第一為嘗試側睡，他表示，大部分的人仰睡時，較容易引起打呼和睡眠呼吸中止症，嘗試側睡來減緩打呼症狀。第二為減重，肥胖可能造成呼吸道狹窄，引起打呼甚至睡眠呼吸中止症，因此養成運動習慣、避免過重，也有助於減緩打呼情況。第三為睡前不喝酒，因為喝酒會讓口腔肌肉鬆弛，自主神經變得反應遲鈍，引起打呼。

第四為牙齒矯正，黃文龍表示，牙齒排列不整、暴牙都有可能是打呼的原因，進行牙齒矯正後可以獲得改善，或是使用牙科止鼾器也可以改善睡眠呼吸中止。