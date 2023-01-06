宏達電(2498)今(6)日於CES 2023（美國最大國際消費性電子展）首日，發表一款同時具備VR虛擬實境與MR混合實境功能的全新消費型旗艦一體機VIVE XR Elite，建議售價為34,900元，即刻起就在台灣市場啟動預購。董事長暨執行長王雪紅肯定，VIVE XR Elite這款先進而精巧的機型是消費者最佳的選擇，是帶領消費者進入宏達電所建構的元宇宙VIVERSE的理想門戶。

王雪紅表示，VIVE XR Elite是不斷進化的沉浸式網絡的最新里程碑，它藉由超越當今VR設備的透視攝像技術（pass-through），開闢了學習和娛樂的新現實境界。這款先進而精巧的機型是消費者最佳的選擇，是帶領消費者進入宏達電所建構的元宇宙VIVERSE的理想門戶。而在VIVERSE中，有著最多元的內容，也支援最新標準WiFi 6E。

宏達電VIVE XR Elite支援PC VR，搭配VIVE Streaming功能，可透過USB-C串流線或Wi-Fi/Wi-Fi 6E輕鬆連接至電腦，發揮頂尖效能，享受低延遲且高擬真的VIVEPORT和Steam的PCVR內容。甚至還可以將內容從兼容的Android手機無線傳輸至VIVE XR Elite，開啟全新的娛樂體驗。另一方面，VIVE XR Elite也將迎來HTC VIVE有史以來最大範圍的遊戲發布計畫，100款新的MR和VR內容將隨之推出，從新遊戲到經典遊戲，其中包括Eggscape、Demeo、Hubris、Yuki、Maestro、Les Mills Body Combat、FigminXR、Unplugged、Fingergun等。

近年來，虛擬世界題材愈加多元豐富，無論是醫療培訓或遊戲娛樂等應用，皆更仰賴精準可靠的追蹤能力。新一代VIVE XR Elite搭載了4顆廣角追蹤鏡頭、1顆全彩高解析RGB透視攝像鏡頭與1顆景深鏡頭，帶來出色的6DoF空間體驗。同時，我們也針對VR和MR體驗，導入手部追蹤功能，透過和骨骼識別系統相仿的追蹤技術，可更直覺利用雙手進行互動，如透過自然手部擺動、指尖移動，進行畫面瀏覽、點擊、拖曳、滾動和輸入。

在使用者介面上，宏達電融合自身引以為豪的軟硬體創新優勢，使用戶能夠透過VIVERSE直接進入XR，宏達電正與不同領域的技術和內容創作夥伴攜手合作，將開放、可互動和富有想像力的VIVERSE願景變為現實。VIVERSE繼續展現支持OpenXR和WebXR標準的領導地位，並打造支持跨載具及網路瀏覽器的各式體驗方式。不僅如此，宏達電與日本3D角色創建平台VRoid Studios的合作，可以利用開放的VRM標準，將虛擬形象帶入VIVERSE變得容易。而3D建模平台Sketchfab則是另一個技術合作夥伴，允許用戶將各種免費的3D物件導入至VIVERSE的空間中。

今日起VIVE XR Elite於官網、指定電商通路開放消費者預購，建議售價為34,900元。此外，VIVE XR Elite也將於今年稍晚推出商用企業版，並計畫推出臉部及眼球追蹤設備。