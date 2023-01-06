大陸2023年春運從7日開始至2月15日結束，為期40天。新華社報導，為科學高效做好農村疫情防控，推進農村疫情平穩壓峰過峰，大陸國務院聯防聯控機制農村地區疫情防控工作專班5日發布致廣大農民朋友的倡議書，提醒民眾「保持良好心態，不恐慌、不焦慮、不信謠、不傳謠、不盲目用藥。」「保持衛生習慣」「減少聚集活動，避免大操大辦。」「主動接種疫苗關心身邊鄰居」。

倡議書指出，春節廣大外出務工農民和大中專學生陸續返鄉，農村人員流動加大，新冠疫情傳播風險也隨之加大，農村疫情防控到了最吃勁的時候。特發出如下倡議：

一、正確認識疫情。隨時關注自己健康狀況，出現感染症狀時及時向村衛生室、鄉鎮衛生院就醫諮詢。及時瞭解當地疫情防控相關規定，保持良好心態，不恐慌、不焦慮、不信謠、不傳謠、不盲目用藥。

二、注意返鄉防護。返鄉途中要做好個人防護，返鄉後要主動遵守當地疫情防控要求，盡量少聚集、少聚餐，看望老人時戴好口罩，保持適當距離。倡導感染期間暫緩返鄉。

三、保持衛生習慣。在走親訪友和外出參加活動時，戴好口罩。勤洗手、常消毒。規律生活、充足睡眠，多喝水、多吃蔬菜水果。家裡經常通風換氣，定期做好清潔衛生，及時清理生產生活垃圾。

四、減少聚集活動。紅白喜事盡量簡辦，避免大操大辦。倡導通過電話、微信問候等形式拜年。去廟會、燈會、集市、棋牌室等人群密集場所，要服從當地疫情防控安排，疫情嚴重時減少聚集性活動，避免疫情過快傳播。

五、主動接種疫苗。接種新冠病毒疫苗可以有效減少重症風險，請自覺服從所在鄉村安排，主動接種疫苗。

六、關心身邊鄰居。積極參與鄉村疫情防控，在做好個人防護的前提下主動關心關愛、探視探訪鄰裡，為有需要的鄉親提供代買生活用品、緊急送醫等力所能及的幫助，將富餘的治療藥品、口罩、消毒用品等分享給急需的鄉親。