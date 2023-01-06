全國稅收去年超徵4500億元，政府擬撥出1400億元，每人發6000元現金「還稅於民」。逢甲大學近日舉辦尾牙活動，活動現場的投影幕上寫著「逢甲大學比總統大方」，所有教職員工每人普發8008元，引起學生厭世吐槽說，我繳給逢甲的學費比繳給國家的稅多，學費收太多可以退給學生啊！

逢甲大學臉書官網昨PO文表示，隨著疫情鬆綁，很多公司企業恢復舉辦尾牙，而逢甲大學在1月4日的感恩同樂會抽出50個萬元以上紅包，此外，董事會還會發送8008元給全校教職員工，預計在1月17日入帳，意外驚喜直接超越行政院的全民普發6000元。

貼文引起網友討論，相比能收到8千獎金的教職員，逢甲大學的學生超厭世。「我繳給逢甲的學費比繳給國家的稅多，我也很大方」、「這些錢都從停車場賺來的吧，不解決停車問題，然後在那邊炫發了多少錢？」、「學費收太多就退還給學生，給教職員發紅包幹嘛」、「傻眼，小編寫這個是準備被炎上嗎」、「學生也都普發才是真大方」、「不知道還在繳就學貸款的校友會怎麼想？」