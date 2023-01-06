民眾黨北市議會黨團5日舉行記者會，痛批蔣市府的副市長、衛生局長、研考會主委、府會總聯絡人等要職不見人影，如「低配版」團隊。國民黨議員詹為元今踢爆，前市長柯文哲2018年連任時，就任當天的小內閣懸缺高達7位，痛批民眾黨還好意思說蔣萬安小內閣沒補齊，國民黨議員游淑慧也痛批，柯文哲子弟兵是在打臉柯市府，從頭到尾零件沒齊過。

民眾黨北市議會黨團5日舉行記者會，痛批蔣市府的副市長、衛生局長、研考會主委、府會總聯絡人等要職至今不見人影，如同「低配版」團隊。不過詹為元向市府調閱資料發現，柯文哲2018年連任時，提交給人事處的小內閣名單，包括前副市長陳景峻離職，導致懸缺一位副市長外，財政局、工務局、資訊局、公訓處、都委會、原民會也都有空缺。

游淑慧表示，柯文哲2014年上任後，局處首長有缺額，甚至2018年連任當選後，新小內閣名單也還找不齊，而直到柯市長卸任時，3個副市長只剩一個，最後一次總質詢時官員席處處空缺。

游淑惠痛批，如果柯文哲的子弟兵嘲笑蔣市府是低配，那就是在打臉柯市府是暇疵品，因為從頭到尾零件都沒齊過。