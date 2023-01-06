半導體設備及零備件廠天虹-新(6937)今（6）日登錄興櫃戰略新板，認購參考價為每股81元，目前實收資本額6.07億元。天虹開盤即以大漲46.91％的119元開出，隨後最高上漲55.56％至126元，早盤維持約5成漲幅，蜜月行情甜蜜。

天虹2002年成立後以提供半導體設備零備件起步，2017年起逐步投入發展自有品牌半導體設備，陸續推出物理氣相沉積（PVD）、鍵合機（Bonder）、解鍵合機（Debonder）與原子層沉積（ALD）設備，兩大業務皆橫跨矽基、化合物、光電半導體及半導體封裝。

天虹自推出自有品牌半導體設備以來，已取得諸多指標型客戶採用，包括沉積設備2020年切入蘋果供應鏈，應用於蘋果Mini LED製程，2021～2022年則陸續布局第三代半導體、矽基半導體製程、先進封裝領域，並逐漸打入各領域知名廠商產線中。

天虹2021年合併營收16.56億元、年增達65.81％，歸屬母公司稅後淨利1.77億元、年增達18.54倍，每股盈餘4.57元，全數改寫新高。2022年前11月自結合併營收15.39億元，稅後淨利3.03億元、每股盈餘5.46元，獲利表現已提前改寫年度新高。

觀察天虹去年產品營收貢獻概況，設備產品以PVD達79％為大宗，Bonder、ALD及Debonder分占9％、8％及4％。零備件產品則以耗材改善及製造占47％為大宗、維修及功能改善30％居次，客製設計產品17％、舊設備移機或翻新6％。

以客戶產業分布觀察，天虹去年設備產品以化合物半導體達63％為大宗、矽基半導體24％居次，半導體封裝及光電為10％及4％。零備件產品則以矽基半導體達90％為大宗，封裝、光電及化合物半導體分占5％、4％、1％。

天虹指出，公司的ALD/PVD及開發中的乾式刻蝕機，為台灣半導體產業中少見的自主研發機台，適時填補上台灣半導體設備業長期空缺。同時，化合物半導體功率元件未來5年需求成長可期，天虹積極與有建廠及擴產需求的兩岸客戶合作，帶動營收持續創高。

展望後市，天虹除持續開發設計自有品牌下一世代的半導體設備外，同時涉足電漿去殘膠（Descum）設備市場，隨著自有品牌設備銷售數量提升，後續將催生相關零備件維修需求。同時，持續根據客戶需求開發多樣的零備件產品，使公司營運持續成長。