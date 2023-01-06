泰山(1218)經營權之爭持續，今(6)日早上泰山員工自救會到高等法院門口舉牌表達訴求，質疑大股東龍邦(2514)不懂食品業的經營，並說員工們個個人心惶惶，不知未來怎麼辦，希望龍邦能放棄併購。

台股今日狹盤整理，泰山股價也在平盤處游移，而龍邦則是力守高檔，持穩在17元左右，漲幅逼近1%。

龍邦在2022年12月30日公告持有泰山股權占已發行股份總額的47.99%，並將會持續加碼，外界認為，龍邦很有機會在明年農曆年前越過門檻，下一波委託書大戰開打時間在即。龍邦日前已向商業法院提起確認處分全家公司股票的董事會決議無效之訴。

泰山在2023年的1月3日因違反內控及重大訊息申報規定，遭證交所宣布懲處200萬元，並要求相關人員在6個月內至證券專業機構接受證券法規研習課程後，僅低調回應，如確有疏誤必會改善，後續會向交易所報告說明。

泰山受罰後，公司派僅低調回應，今日則是由員工自救會出面，舉牌表達訴求。