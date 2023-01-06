阿根廷球星梅西（Lionel Messi）5日返回巴黎聖日耳曼（PSG），獲全隊熱烈掌聲接待，不過他在PSG的前場搭檔姆巴佩（Kylian Mbappe）卻不見人影，原來他已經跑到美國去看NBA了，由於在世界盃冠軍賽敗給梅西，姆巴佩被外界認為假借看NBA之名，避開這場足以讓他尷尬的歡迎會。

在這歡迎會當中，梅西受到PSG隊友熱情的擁抱，尤其是自巴薩隆納時期就攜手合作的內馬（Neymar），雖然2人代表各自國家隊，一直是處於死敵關係，但他們私下感情特別好，在列隊歡迎的時候，內馬甚至給老大哥的屁股送上一腳。

對陣朗斯的比賽落敗後，PSG在聯賽的領先優勢縮短至4分，為了沉澱心情，總教練加堤（Christophe Galtier）准許姆巴佩放長假，同行的還有摩洛哥球星哈基米（Achraf Hakimi），2人也現身籃網主場，與杜蘭特（Kevin Durant）合影並交換球衣。

姆巴佩的弟弟伊森（Ethan Mbappé）也在這場歡迎會上，他11歲時與哥哥一同從摩納哥轉戰PSG，日前也完成在一線隊的首場比賽。當每個人都帶著笑容看著梅西時，只有伊森送上非常怪異的表情，而這張照片也在社群媒體上爆紅。