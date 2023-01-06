小甜甜（張可昀）昨(5日)寫下千字文，揭露被老公家暴過程，未料，老公凌晨公開夫妻爭執的影片反擊，指稱是被小甜甜先挑釁，忍了5分鐘後才做出暴力舉動，對此，知名律師李怡貞發文嘲諷：「我也用腳腳觸控過配偶去洗奶瓶，我該死我家暴」。

小甜甜老公凌晨發文還原家暴事件，他PO出三段影片指出被小甜甜狂踹長達5~10分鐘，加上過程中不斷挑釁，原本只是開口警告，但小甜甜依舊置之不理，最後忍受不了才出手回擊，接著也為自己的舉動道歉：「不論如何，身為男人，就算是太太再怎麼樣的挑釁和一直不停的踹我，我也都不應該還手，我很抱歉，對不起」，希望這件事情趕快落幕，彼此能好聚好散。

眼見宋先生發文指控小甜甜，知名律師李怡貞稍早發文提到因為年紀大生孩子腰很不舒服，生完頭一二年也不想倒除濕機的水，便用腳觸控配偶去洗奶瓶，畢竟聲控真的沒什麼作用，接著強調：「我該死我家暴（掌嘴）」，嘲諷意味極濃。

對此，網友紛紛留言：「不成熟的男人才會講那種話」、「現在的一切不算晚，相信以後的她會更好的」、「都當爸爸了、還在那邊自己年紀小、回去找媽媽啦」、「小孩就睡旁邊耶！要是老公動手，哪個媽媽不盡力護孩子！真的有臉敢說耶」、「還打巴掌? 夫妻互相尊重很難嗎? 不離婚才怪」。

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