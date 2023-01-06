愛派司（6918）、阜爾運通（6914）2檔興櫃生力軍，今日掛牌興櫃一般板，愛派司掛牌價53元，阜爾運通掛牌價68元，該兩家公司主辦券商均為中信證券。
根據櫃買中心資料顯示，愛派司生技成立於2009年9月間，主要經營業務是骨科植入物及代理產品等，送件時資本額為3億471萬元，產業別是生技醫療業。
愛派司生技2021年營收5億4,185萬元，稅前盈餘4,605萬元，稅後純益3,294萬元，每股純益1.15元。自結2022年前10月營收5億89萬元，稅後純益3,308萬元，每股純益1.09元。
阜爾運通成立於2001年1月間，主要經營業務是停車場自動化設備製造及銷售、停車場收費及管理服務、其他等，送件時資本額為6億232萬元，產業別是其他業。
阜爾運通2021年營收26億8,307萬元，稅前盈餘1億1,577萬元，稅後純益9,677萬元，每股純益2.44元。自結2022年前11月營收30億1,668萬元，稅後純益3億1,118萬元，每股純益5.17元。
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