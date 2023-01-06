美國海軍第七艦隊發佈的照片顯示，阿利．伯克級導彈驅逐艦「鐘雲號」(USS Chung-Hoon)於2023年1月5日通過台灣海峽。（圖／美國海軍）

美國海軍第七艦隊在聲明中說，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號5日例行性通過台灣海峽。共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校6日表示，1月5日，美鍾雲號飛彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作，中方人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。

我國防部6日表示，美驅逐艦1艘，航經台灣海峽由南向北行駛。通過台灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

據美國之音報導，另美國海軍第七艦隊在聲明中說，美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon DDG-93）在當地時間5日例行性通過台灣海峽。途經依國際法適用於公海航行與飛越自由的水域。聲明說，該艦通過的海峽走廊不屬於任何沿海國的領海。

聲明補充說：「鐘雲號通過台灣海峽表明美國致力於自由開放的印太地區。美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。」行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。

上個月，一架中方海軍戰鬥機在有主權爭議的南海接近一架美國空軍偵察機，兩機相距不到10英尺（3公尺），迫使美國空軍飛機採取規避動作，以避免在國際領空發生碰撞。這一近距離遭遇發生之前，美國指出中方軍機最近有越來越危險的行為趨勢。

不過，共軍南部戰區事後也釋出現場兩機對峙影片，反指美軍不顧中方警告，突然對中方跟監軍機做出擠壓、危險接近動作，並批評美國蓄意「顛倒黑白」。