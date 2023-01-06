名導許鞍華過去3度得到金馬獎最佳導演獎，其中2014年便是以和湯唯、馮紹峰合作的《黃金時代》第3度得獎，去年她在金馬電影大師課堂上，坦言當年和湯唯的合作彼此都不滿意、充滿遺憾，拍戲時沒有當下跟湯唯指出演出狀態不對，更指有次她怕拍戲冷，提議要湯唯加件棉襖，「她拒絕，因為覺得拍起來會不好看。她還是有個心理障礙，不化妝但希望還是要漂亮，還是有一點要求」。

許鞍華過去執導的《黃金時代》講述民初時期四大才女之一蕭紅的故事，由湯唯主演，據《新浪娛樂》報導，近期許鞍華談到這部作品，雖有得獎，但其實在她心裡還是充滿遺憾，沒有將蕭紅的真實個性呈現出來，真正的蕭紅走路沒有像湯唯這麼優雅，講話也沒這麼流暢，「我們之前只討論口音，但其實應該討論的是這個，她講話應該像李康生那樣，慢慢的、結結巴巴的」。

許鞍華回憶起合作過程，坦言很多時候沒有及時點醒湯唯演出狀態不對，以前她總覺得要順演員自由發揮，怕一跟演員個別談話反而壞了當下狀態，「是我沒有好好想、沒停下來考慮一下，就讓她只是把指定動作做了，但就是不夠好。雖然大家都盡了全力，但這部片我真的充滿了遺憾」，如今看到湯唯演戲發展備受肯定，讓許鞍華也感到很開心。

許鞍華更爆料湯唯有個心理障礙，雖然這部戲要求素顏上陣，但湯唯為了鏡頭前好看，拒絕了許鞍華提議加件棉襖的要求，事後許鞍華認為她自己沒盡好本分，如果當時硬要要求湯唯加上棉襖，也許戲會好很多，她更表示：「湯唯不想穿得太臃腫，有個特寫是穿布鞋逃難，她卻穿著絲襪，我也沒叫她不穿，但逃難怎麼會穿絲襪？這些東西我當下都沒吵」，現在想來都是遺憾，「湯唯事後也有說，知道導演不滿意，但也不知道怎麼樣能讓導演滿意，她已經拚命了。我自己真的也不知道呀，也希望當時我知道就好了」。