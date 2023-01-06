桃園市觀音區台61線南下47.3公里處今（6）早8時許，一台聯結車因不明原因竟然從高架直接翻落至橋下，掉落至路旁的草地上車體變形、車頭遭壓扁。（翻攝自記者爆料網）

桃園市觀音區台61線南下47.3公里處今（6）早8時許，一台聯結車因不明原因竟然從高架直接翻落至橋下，掉落至路旁的草地上車體變形、車頭遭壓扁。（翻攝自記者爆料網）

桃園市觀音區台61線南下47.3公里處今（6）早8時許，一台聯結車因不明原因竟然從高架直接翻落至橋下，掉落至路旁的草地上車體變形、車頭遭壓扁，所幸警方到場時發現該名駕駛已自行脫困，送醫後沒有大礙，肇事原因是酒駕還是路況不熟仍待警方釐清。