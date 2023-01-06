西濱重大車禍！貨櫃車「凌空飛下」高架橋 車頭壓扁駕駛送醫 10:282023/01/06 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市觀音區台61線南下47.3公里處今（6）早8時許，一台聯結車因不明原因竟然從高架直接翻落至橋下，掉落至路旁的草地上車體變形、車頭遭壓扁。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市觀音區台61線南下47.3公里處今（6）早8時許，一台聯結車因不明原因竟然從高架直接翻落至橋下，掉落至路旁的草地上車體變形、車頭遭壓扁。（翻攝自記者爆料網） 桃園市觀音區台61線南下47.3公里處今（6）早8時許，一台聯結車因不明原因竟然從高架直接翻落至橋下，掉落至路旁的草地上車體變形、車頭遭壓扁。（翻攝自記者爆料網） 桃園市觀音區台61線南下47.3公里處今（6）早8時許，一台聯結車因不明原因竟然從高架直接翻落至橋下，掉落至路旁的草地上車體變形、車頭遭壓扁，所幸警方到場時發現該名駕駛已自行脫困，送醫後沒有大礙，肇事原因是酒駕還是路況不熟仍待警方釐清。 陸軍中士酒駕「時速破百」撞死婦 肇逃燒車滅證死不認罪遭延押 兩隻小羊到碼頭送別 動力火車不捨親吻：我們會再回來 鴻海科技集團與 NVIDIA 合作開發自動駕駛電動車 #駕駛 #西濱 #貨櫃車 #衝下 #高架橋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王鴻薇酸綠營重度昏迷 吳怡農：民進黨從上到下都在檢討 15:192023/01/05 政治 梁舒涵、鮮肉男團「約一下」竟當場嚇到傻眼 06:152023/01/06 娛樂 屏東錢莊擄人！警扮家屬付贖金 連開4槍救人逮2嫌 09:462023/01/06 社會 婦到海邊疑想不開 警聽音辨位尋獲 04:102023/01/05 社會新聞 高雄港貨櫃車專用道 遭批設計不當 04:102023/01/06 地方新聞 減碳兩樣情 綠能嗨漲、電動車氣虛 04:102023/01/05 證券．權證 新竹棒球場挖出磚頭、廢電線 綠側翼竟瞎喊1句遭酸爆 19:232023/01/05 政治 桃捷綠線完成國內首度捷運跨越高鐵創舉 14:512023/01/05 區域情報-桃園 桃園「黑人家族」老大倒垃圾被殺！近距6槍擊斃 犯案手法曝光炸出近9千筆聲量 13:422023/01/05 社會 高雄貨櫃專用道14億建造挨批 民團請命停工重新設計 16:362023/01/05 寶島 全車 45 個鏡頭＋感應器！Sony 純電車品牌 AFEELA 原型車亮相，2025 年正式開賣 14:542023/01/05 汽車情報-汽車新聞 王世堅稱綠營「輕輕巴2下就好」 王鴻薇反譏：民進黨已陷入重度昏迷 12:412023/01/05 政治 商品期貨趨勢專欄－去美元化增溫 金價攻高 04:102023/01/05 證券．權證 《航運股》慧洋-KY去年每股稅前獲利衝14.2元 景氣農曆年後緩步回升 15:392023/01/05 財經 鴻海單月業績 保住6字頭 04:102023/01/06 財經要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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