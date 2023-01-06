韓國國會「韓台議員親善協會」會長趙慶泰去年底率團訪台，不過該團包含國會副議長鄭宇澤，引起中國大陸不滿，中國駐韓國大使館發言人就此事表示堅決反對和強烈抗議。對此，外交部今天表示，我國政府接待來訪的賓客，尤其是理念相近國家政要與國會議員，是行使我國國家主權，也是民主國家的常態。

外交部指出，在新冠肺炎（COVID-19)疫情爆發前，韓國國會「韓台議員親善協會」每年均組團訪問台灣，對增進台韓雙邊國會交流有重要貢獻。鄭宇澤副議長於本月5日也向韓國媒體「朝鮮日報」表示，類此國會外交活動並不構成任何問題。外交部對以實際行動支持台灣的韓國友人表達誠摯歡迎與謝意。

外交部進一步指出，中國駐韓國大使館妄稱韓國國會議員來台訪問是「竄訪」，不僅嚴重扭曲事實，也侵害韓國的國格，以及我國國家主權權益。中方顛倒是非、言語粗鄙的戰狼行徑令人不齒。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國向來互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，這是國際社會公認的歷史事實，也是長年客觀存在的現狀。台灣與韓國同屬民主、主權獨立國家，韓國人民有權與包括台灣在內的世界各國交往，中國無權干涉他國進行外交往來等主權行為。

外交部強調，台灣與韓國共享自由、民主及法治等普世價值，兩國在經貿及人員交流等實質關係密切。韓國官方自前年5月起，已多次在國際場合重申維持台灣海峽和平穩定的重要性，另也在去年12月發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。大陸政府再次昧於事實，意圖以各種惡劣手段阻撓國際社會與台灣正常往來，不僅不會得逞，反而招致各國反感。外交部呼籲理念相近國家團結一致，共同譴責大陸霸凌言論與惡劣行徑。