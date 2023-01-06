自2018年美國總統川普開啟貿易戰以來，中美貿易戰已經長達5年之久，雙方關係不佳相互制裁，但美國似乎也踢到鐵板，根據日媒報導，受制裁影響，美國太陽能產業正面臨供應鏈斷鏈危機。

根據日經中文網報導，美國2022年太陽能新增電池板安裝量，估計比2021年減少23%，降至約1860萬千瓦，報導稱，美國太陽能發電零組件高度依賴中國供應，但因為制裁難以採購中國產品，導致供應鏈斷鏈。

報導引述英國調查公司Wood Mackenzie和美國太陽能工業協會（SEIA）統計數據，美國2022年大型公用事業規模的新增裝機容量，約減少40%至1030萬千瓦，雖然家用小型太陽能項目裝機容量成長37%，約為580萬千瓦，但未能完全抵消減少的部分。

報導提到，美國2022年太陽能裝機量下滑，主因是受到美國對中國制裁的影響，美國海關當局去年6月發布《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA），之後開始扣押中國太陽能發電設備的進口零件，導致進口產品滯留。

值得關注的是，中國太陽能產業仍占據全球主導地位，目前全球80%的太陽能產量（涵蓋所有供應鏈環節）都來自中國，多晶矽產量中，來自中國的比重更接近95%。