消息面：

1.聯準會鷹派大將、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四表示，美國的通膨仍然太高，但某些指標正在回落。雖然目前的政策「不夠具限制性」，但正在朝著這個方向邁進，應該能在今年實現，屆時變得「足夠具限制性」的政策將讓美國擺脫飆升的通膨，在避免經濟衰退的情況下實現降低通膨的目標，市場將之解讀為布拉德暗示他可能放棄最終利率應升破5%的想法。向來政策立場強硬的布拉德意外放鴿，一度帶動華爾街股市跌幅收斂。

2.堪薩斯城聯準銀行總裁喬治（Esther George）和亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，美國央行的首要之務是透過政策緊縮來抑制通膨，此番鷹派的發言呼應聯準會前一日公布的12月會議紀要，其內容指出，儘管央行決策官員同意放緩升息步伐以限制經濟風險，但仍將專注於對抗通膨。堪薩斯城聯準銀行總裁喬治並表示，聯準會應該將利率提高至5%以上，並保持這樣的利率水準直到2024年。

3.美銀首席經濟學家Ethan Harris預估聯準會將至少會再升息75個基點一次，使基準利率升至介於5%～5.25%，藉經濟衰退來壓低通膨。

4.美國眾議院議長選舉進入第3天，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）雖極力與各派系協商試圖整合票源，但在經過9輪投票後仍然無法順利過關贏得議長大位。在政黨席次過半的情況下卻未能讓同黨議員坐上議長之位，為美國政壇百年來首見。麥卡錫仍堅持參選到底，眾議院將舉行第10輪投票。

5.美國人力資源服務公司ADP周四公布，去年12月美國民間就業增加23.5萬人，遠高於市場預期的增加15萬人與11月的增加12.7萬人。12月裁員數年增129.1%，惟較11月的年增416.5%大幅放緩。此外，該調查報告顯示薪資漲幅亦超出預期，再度印證美國勞動力市場仍然炙熱。

6.美國勞工部公布，上周（截至12月31日）初次請領失業給付人數周減1.9萬人，為20.4萬人，少於市場預期的22.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為21.375萬人，周減6750人。截至12月24日止當周持續請領失業金人數減少2.4萬人，為169.4萬人，亦少於市場預期的172.8萬人。

7.標普全球公布美國去年12月服務業採購經理人指數（PMI）終值為44.7，高於初值與市場預期（均為44.4），但仍為連續第6個月呈現萎縮，並創下自2022年8月以來新低。綜合PMI終值為45，高於初值44.6，但也是連續第6個月陷入萎縮，並創下2022年8月以來新低，且在所有大型經濟體中墊底，使美國第四季經濟增長蒙上陰影。

8.美國去年11月貿易逆差為615.1億美元，低於市場預期的逆差630億美元，並較10月份的逆差782億美元大幅減少。

9.加密貨幣放款公司Genesis宣布已裁員30%，為6個月內第二度裁員，凸顯其嚴竣的財務狀況。去年底外媒報導，Genesis已經通知投資人若再籌不到資金周轉，公司很可能將宣告破產。Genesis發言人周四表示，與顧問和母公司Digital Currency Group正在討論所有策略選項。

10.周四尾盤美元指數漲0.85%，報104.91，盤中一度漲近1%，報105.27，在一連串意外強勁的就業數據發布後，市場將緊盯周五公布的非農就業報告。目前利率期貨數據顯示，交易員預期聯準會基準利率將在升至5.06%到頂，高於本周初所預估的4.94%。美國10年期公債殖利率一度上漲9.17個基點，報3.7744%，對利率較敏感的2年期債息一度大漲12.92個基點，報4.4826%。

11.受美元和美國債息上漲影響，周四紐約期金收跌18.4美元或1%，報每盎司1840.60美元。

12.周四紐約期油價格在連跌兩日、共下挫近10%後反彈，收盤漲1.14%，報每桶73.67美元，盤中一度漲2.86%，最高站上74.92美元。倫敦布蘭特期油漲1.09%，收在每桶78.69美元。美國庫存數據顯示原油需求意外強勁，緩解了市場對經濟前景的擔憂。美國主要油管Colonial Pipeline一條支線關閉進行維修，亦給油價帶來提振。