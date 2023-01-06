張姓髮型設計師前年趁幫國中學妹燙髮加護髮時，自後方強摟摸胸，台北地方法院審理後，考量張男坦承犯行，並與被害人達成和解，依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期內付保護管束，並應接受法治教育課程3場次。可上訴。

張男與被害女子是就讀國中時期之學長學妹關係，2人係普通朋友，國中畢業後僅在IG上偶有聯繫，她透過IG得知張男在一家沙龍公司擔任美髮設計師，在張的介紹邀約下，2020年5月17日下午至沙龍從事燙髮消費，並由張為其提供燙髮服務。

該次燙髮完畢後，張向她表示隔天要為她做護髮，她不疑有他，於是到沙龍由張為其提供護髮服務；但她依約進入沙龍後，發現全店公休，店內僅有張男1人，頓時心感詫異，然張男稱此無礙，她因信賴張，乃繼續隻身留在店內，由張為其進行護髮。

不料，張男先突然自她後方伸手大力環抱住她，右手並碰觸她右胸，致使她遭受驚嚇身體往前傾閃躲，隨後張又坐回原位繼續幫她吹整頭髮，張又突然伸手並握住她右胸，被拒絕後他又伸手摸她左胸，她見勢單力孤，為免激怒張男與他虛與委蛇，在店內故做自然聊天說笑一番，離開該店後報警提告。

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