富邦悍將佈局新球季外籍球員戰力，宣布簽下美國籍投手艾普勒（Tyler Eppler） ，繼續約「中職最速男」富藍戈後，成為富邦第2位確定的外籍戰力，艾普勒預計農曆春節後抵達台灣，加入球隊春訓備戰新球季。

剛過30歲生日的艾普勒是一名右投手，2014年獲得海盜隊第6輪指名加入美職體系，最高層級到3A，2019年轉戰日職歐力士猛牛，2021年回到MLB國民隊3A，艾普勒在小聯盟體系合計6個球季，合計戰績41勝38敗，自責分率4.24。

去年球季艾普勒再度回到亞洲職棒，加入韓國職棒效力培證英雄隊，成為陣中先發輪值，在韓職全季出賽33場有25場先發，投140.1局，戰績6勝8敗，自責分率4.30。

富邦去年球季尾聲就有意願續留富藍戈與安得勝，先在去年11月底與富藍戈完成續約，現在又確定簽下艾普勒，成為球隊第2位確定的外援戰力，另外，富邦與安得勝也持續朝續約方向密切洽談中，若有正式消息將對外公布。