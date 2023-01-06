澎湖養殖達人陳丁貴成功量產「紅葡萄藻」，他說紅葡萄繁殖慢，物以稀為貴，目前澎湖只有白坑在養殖，營養價值比海葡萄高。(張茂雄攝）

位於澎湖湖西鄉的白坑休閒養殖場陳丁貴，在成功量產知名的海葡萄之後，最近又利用澎湖種苗養殖場提供的種苗，搭配先前珊瑚藻模組的繁殖方式，將鮮紅欲滴的「紅葡萄藻」推上檯面，這種在冬季才會顆粒飽滿、口感啵啵、品質極佳的紅葡萄藻，具有抗氧化、抗瘧疾、抗血栓及殺滅寄生蟲之功能，未來也有可能成為明星商品。

大家熟知的海葡萄是長莖葡萄蕨藻，富含豐富的營養，以往台灣遊客要跑到沖繩才吃得道，這幾年在澎湖種苗繁殖場得努力之下，成功養殖綠色的海葡萄，成為遊客來澎湖旅遊的驚喜與亮點，目前有餐廳推出海葡萄大餐，搭配澎湖的高價石斑、土魠、小管等特色料理，海葡萄也成為澎湖餐桌上的重要配角。

陳丁貴表示，紅葡萄是澎湖縣政府水試所送的種苗，經過養殖原來其顆粒這麼漂亮，長的滿快的，可惜只有冬天才有此形狀，夏天會變的很細小。紅葡萄繁殖慢，物以稀為貴，目前澎湖只有陳丁貴在養殖，營養價值比海葡萄高。

紅葡萄藻 (Botryocladia leptopoda) 屬紅藻植物門 (Rhodophyta)、真紅藻綱 (Florideophyceae)、紅皮藻目 (Rhodymeniales)、紅皮藻科 (Rhodymeniaceae)、葡萄藻屬 (Botryoclada)。澎湖海域水質清澈無汙染，非常適合大型海藻養殖，未來在農委會漁業署大力支持下，稀有的藻類養殖還具有減碳、儲碳的國際碳權交易價值，對澎湖的海洋科技發展充滿遠景與期待。