機車燒得只剩骨架。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區正大路一處鐵皮車庫今凌晨發生火警事故，整座車庫全面燃燒，停放在內的機車與貨車皆全毀，消防人員獲報後趕抵現場迅速撲滅火勢，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待釐清。

桃消防指出，今凌晨0時16分接獲報案，觀音正大路一處1層鐵皮車庫竄出熊熊火勢，立即出動24人、9車前往現場，布水線灌救並確認無人受困，現場火勢相當大，濃煙不停竄出。

消防表示，停在車庫裡的2輛機車和1輛小貨車皆全毀，另輛堆高機駕駛座也燒得面目全非，最後於0時37分順利撲滅火勢，至於確切起火原因，仍待火調人員進一步釐清。