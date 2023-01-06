眼見20分以上大幅領先被追上，莫蘭特知道自己該挺身而出了！莫蘭特6日貢獻32分、6助攻與5籃板，其中包含最後關頭4罰3中，搭配傑倫傑克生31分、10籃板及3火鍋，灰熊最後以123比115力挫地主魔術勇奪5連勝，且以25勝13敗暫時獨居西區龍頭。

傑倫傑克生上半場就打出攻守俱佳表現，他在上半場貢獻18分、7籃板及3火鍋，搭配莫蘭特11分，幫助灰熊打完上半場，取得65比43大幅領先，尤其在第2節，灰熊就轟下43分，剛好跟魔術上半場得分相同，徹底展現輾壓對手實力。

來到下半場，班凱羅第3節包辦20分，幫助魔術逐漸追上，更在法蘭茲華格納末節連拿10分猛攻下，魔術追成114比120，可是接下來莫蘭特4罰中3，幫助灰熊重新穩住場上局面，眼見場上大勢已去，魔術剩下比賽時間也就不再掙扎了。

除了莫蘭特與傑倫傑克生得分破30表現，薩伊威廉斯替補也拿16分，泰厄斯瓊斯12分、8助攻，迪昂布魯克斯11分；魔術以去年狀元班凱羅30分、9籃板表現最佳，法蘭茲華格納22分，溫戴爾卡特18分、7籃板，泰倫斯羅斯14分。