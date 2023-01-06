終端需求疲弱，銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)2022年12月合併營收同步下滑，其中台光電去年12月合併營收27.16億元，為2021年2月以來單月新低，不過3家公司盤中股價未受業績太多影響，聯茂及台燿力守紅盤之上。

伺服器/資料庫中心升級潮啟動，且車用新產品將於明年第1季開始量產，銅箔基板(CCL)廠聯茂(6213)預期，明年第1季營運將是全年谷底，第2季起逐步回升，下半年營運可望重回成長軌道。

今年第2季起通膨升息、大陸封控及電子產業庫存調整，銅箔基板廠營運多逐季走低，其中台光電去年12月合併營收為27.16億元，月減10.26%，年減16.85%，為2021年2月以來單月新低，累計2022年第4季合併營收為88.88億元，季減10.07%，亦是2021年第1季以來單季新低，累計2022年合併營收為386.72億元，年增0.45%。

聯茂2022年12月合併營收為23.47億元，月減2.66%，年減14.73%，累計2022年第4季合併營收為68.58億元，季增7.96%，累計2022年合併營收為291.26億元，年減10.43%。

台燿2022年12月合併營收為13.42億元，月減8.8%，年減26.19%，累計2022年第4季合併營收為41.43億元，季減8.24%，為2020年第4季以來單季新低，累計2022年合併營收為184.72億元，年減12.59%。

雖然從終端市場需求來看，清庫存動作可能到今年第1季末、第2季初，不過，隨著兩大伺服器新平台產品拉貨啟動，台光電及聯茂預期，今年第1季有望是全年營運谷底，第2季起逐步回升。